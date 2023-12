Performances : UBA désignée banque africaine de l’année 2023 par The Banker

Il est à noter que ce serait la deuxième fois au cours des trois dernières années que l’UBA remporte le prix régional de la meilleure banque d’Afrique, comme elle l’avait été en 2021.

United Bank for Africa (UBA) Plc a été nommée Banque africaine de l’année lors des Bankers Awards 2023. La remise des prix a été organisée par The Banker Magazine, une publication du Financial Times de Londres, le principal journal économique au monde.

La banque a également remporté le prix de la meilleure banque dans ses huit filiales, portant à neuf le nombre total de récompenses. Les prix prestigieux, remis à la banque à Londres, au Royaume-Uni (UK), la semaine dernière. Le prix Banque de l’année Afrique 2023 a consolidé la position de l’UBA en tant qu’institution financière de premier plan sur le continent africain. Les filiales d’UBA ont également été nommées Banque de l’année dans huit des 20 pays où elle opère en Afrique. Les filiales gagnantes sont : UBA Cameroun, UBA Tchad, UBA Ghana, UBA Côte d’Ivoire, UBA Mozambique, UBA Congo, UBA Sierra Leone et UBA Tanzanie, soulignant la domination et l’impact de la banque sur divers marchés africains.

Le directeur général du groupe UBA, Oliver Alawuba, qui a reçu les prix, a exprimé sa gratitude pour ces récompenses. Il a déclaré que ces reconnaissances sont une assurance que la banque est sur la bonne voie dans son objectif de consolider sa position de leader en Afrique et de créer une valeur supérieure pour ses parties prenantes.

Il a déclaré : « UBA est honorée d’être nommée Banque de l’année dans ces huit pays et de recevoir le prix global pour l’Afrique. Cette réalisation témoigne du travail acharné, du dévouement et de l’esprit d’innovation de toute l’équipe d’UBA. Nous restons déterminés à fournir des services bancaires de premier ordre qui ont un impact positif sur la vie de nos clients à travers le continent. Nous devons pour cela à nos millions de clients à travers le monde et à nos milliers de collaborateurs. C’est la raison même pour laquelle nous continuons à gagner et à recevoir ces distinctions. »

S’exprimant plus tôt sur l’excellence constante de l’UBA dans le secteur des services financiers à travers le continent africain, la rédactrice en chef du Banker, Joy Macknight, a salué l’UBA comme un grand gagnant sur un large éventail de critères, ayant réalisé des performances impressionnantes dans l’ensemble de son empreinte avec une solide performance financière à travers la plupart de ses marchés.

Macknight a déclaré : « Au cours d’une année de forte concurrence entre les principaux groupes bancaires du continent, UBA a pris l’avantage sur ses concurrents en remportant le prix de Banque de l’année pour l’Afrique pour la deuxième fois en trois ans. Toutes nos félicitations. Ce prix reconnaît la force de la banque à travers l’Afrique, y compris sur nombre de ses marchés les plus compétitifs« .