Pont de Palar : le gouvernement menace de résilier le contrat de l’entreprise en charge des travaux

Selon le ministère des travaux publics l’entreprise a 10 jours pour se conformer aux exigences d’une mise en demeure.

L’entreprise en charge de la reconstruction du pont de Palar risque la résiliation de contrat. En effet, « l’évaluation de la mise en demeure servie il y a plusieurs jours au groupement Armada CAM SARL, et ARMADA, en charge de la construction du pont de Palar et ses accès sur le Mayo Kalliao s’est révélée non concluante ». Une décision qui justifie la tenue, le mercredi 13 mars 2024, d’une réunion d’évaluation présidée par le ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.

Il en est ressorti que, le groupement Armada CAM SARL et Armada a 10 jours pour convaincre de sa capacité à conduire à achèvement cet important projet. « Cette période sera déterminante pour constater ou non, une défaillance susceptible de conduire à la résiliation de ce marché ».

Concrètement, il est attendu du groupement au cours de cette période, la transmission du dossier d’exécution corrigé de la charpente métallique de l’ouvrage, celle des plannings actualisés mensuels, hebdomadaires et journaliers, la finalisation des échanges techniques relatifs à la solution de mise en place des entreprises sous-traitantes pour le boulonnage ou la soudure et le renouvellement des polices d’assurances tous risques chantier et responsabilité civile. Les mesures prescrites ce jour seront évaluées au cours d’une mission qui s’effectuera le 23 mars 2024.

C’est depuis 2021 que le ministre des Travaux Publics à la pose de la première pierre pour la reconstruction de cet ouvrage d’art lors de sa visite de travail dans la région de l’Extrême Nord. Le pont de Palar à reconstruire en mode conception/réalisation, est un pont de 70 mètres à une travée, type bipoutre mixte acier-béton assis sur des fondations profondes.

Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi avait invité le groupement Armada Cam Sarl /Ste Armada SA en charge de la construction et le Groupement Competing Sarl / Cameroon Engineering/William Fru en charge du contrôle, de recourir à toute leur expertise pour que l’ouvrage projeté soit livré au plus tard le 31 septembre 2022, délai contractuel.

Pour l’heure, la population de Maroua et des environs attend avec impatience la réouverture du pont Palar, qui facilitera les déplacements et contribuera au développement économique de la région. Il est essentiel que les autorités compétentes prennent des mesures immédiates pour accélérer les travaux de reconstruction et garantir la sécurité des usagers de la route.