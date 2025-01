Présidentielle 2025 : des chefs traditionnels et religieux du Septentrion soutiennent Paul Biya

Les gardiens de la tradition et les imams dévoilent leur position dans une déclaration rendue publique le 28 janvier 2025.

Les chefs traditionnels et religieux des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord et les grands imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé appellent à la candidature du président Paul Biya à la présidentielle de 2025. Leur appel est contenu dans une déclaration faite en marge de la réunion du conseil national des chefs traditionnels du Cameroun tenu le 27 janvier au Palais des congrès de Yaoundé. Dans ce document signé, 44 gardiens de la tradition, chefs religieux et les deux imams des mosquées centrales des deux plus grandes villes du pays disent les raisons de leur choix collectif.

Leur soutien à Paul Biya, candidat dit naturel du RDPC, vient du fait des réalisations que l’homme politique accomplit dans le Grand Nord et à l’égard de la communauté musulmane. Elles vont de la préservation de la paix au Cameroun, l’organisation du Hadj, la prise en charge des pèlerins du Hadj en Terre Sainte en passant par l’engagement de réhabiliter les axes routiers Garoua-Ngaoundéré et Mora Kousseri. Pour ces réalisations, le

Mais au-delà de cette forme de reconnaissance envers les chefs de l’Etat pour sa « constante sollicitude », les chefs traditionnels et religieux s’opposent à la position des évêques. Celui du diocèse de Ngaoundéré, Mgr Emmanuel Abbo et celui du diocèse de Yagoua, Mgr Barthelemy Yaouda Hourgo ont demandé un changement du système qui fait souffrir les Camerounais.