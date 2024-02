Présidentielle 2025, des frictions naissent au sein de l’opposition

Un échange de correspondances entre leaders de partis politiques laisse voir la difficile union entre deux camps.

Dans une dernière réaction de Jean Michel Nintcheu à une correspondance de Cabral Libii, il réaffirme la position de l’Alliance pour le changement qu’il coordonne. Le député insiste sur le maintien de Maurice Kamto comme candidat de droit de l’opposition à la prochaine presidentielle. Il n’est pas question que Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale jette le trouble dans les stratégies de l’APC. Car selon lui, « l’APC n’a pas vocation à se distraire par une quelconque démarche tendant à l’éloigner de ses objectifs exposés et expliqués publiquement au peuple camerounais », réplique Jean Michel Nintcheu.

La démarche dont il est question est de fédérer les forces politiques de l’opposition pour soutenir la candidature de Maurice Kamto à la prochaine election. Or, dans sa correspondance adressée à Jean Michel Nintcheu il y a peu, Cabral Libii a présenté une demarche à plusieurs étapes, aboutissant au choix d’un candidat que le PCRN le parti dont il est president national et lui-même soutiendront. Cette démarche inclut la rédaction et la présentation de la stratégie commune dans un document. L’APC rejette cette proposition.

Dans les coulisses, Cabral Libii, Akere Muma, Olivier Bile, des anciens candidats à la présidentielle de 2018 forment leur groupe et poursuivent des négociations.

Ainsi dans les prochains jours, les tractations s’intensifient, la situation pourra connaître une évolution dans un sens ou dans l’autre.