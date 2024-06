Qualif Mondial 2026 : l’Angola en outsider contre le Cameroun ce soir

Les Lions indomptables affrontent les Palancas Negras à Luanda ce mardi 11 juin 2024 dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Si le Cameroun reste un favori historique et sort d’une victoire contre le Cap-Vert samedi dernier, il n’en n’est moins pour l’Angola. Le pays est revenu de l’arrière pour battre Eswatini 1-0 dans un match qu’il a dominé de bout en bout. Mabululu Patience a inscrit l’unique but de la rencontre.

Ce soir, face au Cameroun, les Angolais auront à cœur de confirmer leur performance du week-end dernier et surtout leur belle prestation lors de la Coupe d’Afrique des Nations, où les hommes de Pedro Gonçalves ont atteint les quarts de finale. Au Stade du 11 novembre, ce 11 juin, les Palancas Negras se montreront offensifs en 4-3-3 pour dompter les lions. Leur objectif : être les vrais outsiders de ces éliminatoires. Et ils s’appuieront notamment sur les nouveaux joueurs convoqués pour cette période Fifa. Pur produit de l’école espagnole, le milieu offensif du Raya Vallecono, Randy Nteka, est l’un des joueurs qui pourrait poser d’énormes problèmes au Cameroun. A ses côtés, le Lyonnais Clinton Mata, 30 ans, est un latéral droit polyvalent et solide défensivement. Outre sa capacité à bien défendre et à gagner des duels, il est également capable de se projeter vers l’avant et de participer aux phases offensives.

Mais ils seront confrontés à une équipe camerounaise qui, malgré l’absence de Choupo Moting, est en confiance après sa victoire 4-1 contre le Cap-Vert. Dans l’historique des rencontres entre les deux nations, ils se sont rencontrées sept fois pour trois victoires camerounaises, une victoire angolaise et trois matchs nuls. Rendez-vous ce soir à 20h heures de Yaoundé pour la huitième rencontre.