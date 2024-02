Qui est Yvon Sana Bangui, le nouveau gouverneur de la BEAC ?

Le Centrafricain Yvon Sana Bangui a été nommé ce vendredi 9 février 2024 gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) à l’issue d’un sommet virtuel des chefs d’État.

Abbas Mahamat Tolli n’est plus le gouverneur de la Beac. Le Tchadien a été remplacé ce vendredi 9 février 2024 sans grande surprise par le Centrafricain Yvon Sana Bangui. Respectant ainsi les statuts de l’institution financière.

Car, selon les textes de la BEAC, « Le gouverneur de la Banque centrale est nommé par la Conférence des chefs d’État de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac), sur proposition du Comité ministériel de l’Union Monétaire d’Afrique centrale (Umac) et après avis conforme du Conseil d’administration de la Beac statuant à l’unanimité ».

Qui est Sana Bangui ?

Originaire de la Lobaye, région du sud-ouest de la RCA Yvon Sana Bangui, qui fêtera ses 50 ans au mois de mai, aurait débuté son parcours professionnel comme ingénieur data pour un opérateur de téléphonie, enseigné à l’Université de Bangui, avant de rejoindre la BEAC, il y a près de 20 ans comme agent d’encadrement supérieur. Il a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur des systèmes d’information de la Banque en 2017.

En 2005, Yvon Sana Bangui est engagé à la Béac comme agent d’encadrement supérieur. Il va accéder successivement les fonctions de : chef de service du Centre de compétence applicative et technique au sein de la direction de l’informatique et des télécommunications. Il sera nommé par la suite, directeur des Systèmes d’informations. Dans une institution qui gère des transactions multiples tant dans la sous-région qu’à l’international, cette direction est très sensible. Il y travaille sans heurt.

L’opinion décrit le nouveau gouverneur de la banque centrale de la sous-région comme un personnage rigoureux, qui pratique un management participatif. En 2021, il est promu Directeur central de la comptabilité, du budget et du contrôle de gestion. À ce titre, il est de fait, rapporteur de la Commission budgétaire générale de l’institution sous-régionale; il devient ainsi l’interlocuteur des deux organes de contrôle qui sont: le Comité d’audit et le Collège des Censeurs.

Au- delà de ces multiples responsabilités, Yvon Sana Bangui est souvent appelé à assurer des intérims de haut niveau à la Direction de l’Emission monétaire et de la Circulation fiduciaire, à celle des Systèmes et moyens de paiement, et parfois comme Directeur général de l’exploitation. C’est donc un polyvalent capable des adaptations, qui connaît parfaitement la « maison Beac » au bout de ses doigts.

Projets



Yvon Sana Bangui est par ailleurs responsable de divers projets structurants des réformes de la Beac au rang desquels on peut citer notamment: la gestion des comptes uniques des Trésors nationaux ; la réforme de la programmation monétaire en zone Cemac; la refonte de la Centrale des risques bancaires de la Cemac et l’élaboration d’une stratégie régionale d’inclusion financière et la mise en place d’un dispositif de suivi et de promotion de l’accès aux services financiers dans la Cemac.

Il hérite d’une Beac en proie à des tensions internes si on s’en tient à la dernière lettre d’Abbas Mahamat Tolli adressée aux directeurs généraux, vice-gouverneur et secrétaire général de l’institution. L’ancien gouverneur d’origine Tchadienne est pour sa part pressenti à la Banque africaine de développement.