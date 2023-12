Remise en service exceptionnelle des centrales de Dibamba et de Kribi

Communiqué de GLOBELEQ

La société GLOBELEQ informe l’opinion publique avoir procédé à la suspension de la production des centrales électriques de Kribi et de Dibamba le 1er décembre 2023.

Cette décision de sauvegarde faisait suite au non-paiement par Eneo de factures dues aux entreprises KPDC et DPDC d’un montant culminant à FCFA 115 milliards.

Le groupe GLOBELEQ souhaite remercier le Gouvernement pour les engagements pris afin de réduire la dette due par ENEO dès le 27 décembre 2023.

Fort de ce confort et dans le souci de permettre à la population camerounaise de préparer et vivre sereinement les fêtes de Noël, le groupe GLOBELEQ a décidé de remettre exceptionnellement en service les centrales de Kribi et Dibamba.

Le non-paiement des sommes annoncées aux dates dues contraindrait GLOBELEQ à appliquer de nouvelles mesures de sauvegarde en protection des équipements de production.

KPDC S.A. & DPDC S.A.

Le Directeur Général,