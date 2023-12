Rétro : le Cameroun a rendu hommage à Ni John Fru Ndi en 2023

L’opposant historique au régime de Paul Biya a quitté la scène politique pour l’éternité le 12 juin 2023 des suites de maladie, à l’hôpital général de Yaoundé.

Le père du Social Democrtaic Front (SDF) s’en est allé au cours de l’année 2023, à l’âge de 82 ans. Le chairman Ni John Fru Ndi est décédé en juin dernier. Pour lui rendre un vibrant hommage, le chef de l’Etat a décrété des obsèques officielles pour l’opposant historique qu’il a été depuis la création de son parti le 26 mai 1990.

Du 27 au 29 juillet 2023, la classe politique, les parlementaires, les citoyens lui ont rendu des hommages à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda et à Baba II, son village natal. Là-bas, environ 2 000 personnes ont répondu présent à l’inhumation. Au cours des obsèques, l’homme politique a été fait « Grand cordon du mérite camerounais » à titre posthume. Une distinction remise par le représentant du président de la République, le vice-Premier ministre, secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete.

John fru Ndi aura marqué l’histoire politique du Cameroun de 1990 à 2023. D’abord par la création du SDF, ensuite par la participation à l’animation de la scène politique, à l’expression du suffrage, enfin et surtout par son patriotisme, son attachement à la paix et à la démocratie. Il aura été le meilleur opposant au président Paul Biya. Jusqu’en 2011, Ni John Fru a été son meilleur challenger aux élections présidentielles depuis 1990. (36% en 1992 ; 17,40 en 2004 ; 10,71 en 2011). Pour manifester son mécontentement à l’encontre du régime, en 1997, son parti a boycotté la présidentielle.

Sentant ses forces diminuer sous le poids du travail, de l’âge et de la maladie, en 2018, le Chairman a passé le témoin et les militants ont choisi le candidat Joshua Osih. Pour ce candidat du SDF, le peuple camerounais n’a accordé que 3,36% des suffrages derrière Cabral Libii (6,28%), Maurice Kamto (14,23%) et Paul Biya (71,28). C’est Joshua Osih qui restera diriger le parti à la mort de son fondateur, d’abord comme président par intérim, puis comme président élu. Son élection a eu lieu lors du dernier congrès du SDF tenu les 27 et 28 octobre 2023 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ainsi s’ouvre la nouvelle ère du Social Democratic Front.

John Fru Ndi s’en est allé sans réussir à donner le pouvoir au peuple tel qu’il scandait en anglais « Power to the people ».