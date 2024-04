Sénégal : l’opposant camerounais Cabral Libii présent à l’investiture de Bassirou Diomaye Faye

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a pris part à la cérémonie de prise de fonction du 5è président du Sénégal ce 02 avril 2024.

Sur invitation du Conseil constitutionnel de la République sénégalaise, l’opposant camerounais Cabral Libii Li Ngue Ngue est au Sénégal. Le président du PCRN a pris part à la cérémonie solennelle de prestation de serment et d’installation de S.E Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans la nouvelle ville de Diamnadio à une quarantaine de km de Dakar. Ce matin avant la cérémonie d’investiture, l’opposant camerounais Cabral Libii a dit honorer l’invitation « avec reconnaissance et plaisir », lui qui est le cadet de Bassirou Diomaye de juste quelques jours.

Au terme de la cérémonie au Centre d’exposition de Diamnadio, Cabral Libii s’est encore exprimé. L’homme politique a réitéré « le privilège d’être invité et d’assister à la cérémonie de prestation de serment de S.E. B. Diomaye Faye, mon aîné de 4 jours, le plus jeune président africain élu en exercice, incarnation d’une politique de rupture ». Une invitation et une présence qui auront été pour l’homme politique « une expérience sans précédent et inspirante », a-t-il déclaré.

Le président du PCRN a poursuivi en faisant des projections de ce que la fin du processus électoral pourrait être au Cameroun en 2025 sur la base de l’expérience sénégalaise. « Ce jour à Diamniadio, il y a eu départ d’un vent nouveau qui va souffler sur l’Afrique et il va traverser le Cameroun en 2025. J’ai été honoré de représenter le Cameroun à cet événement historique sur la terre sénégalaise où reposent les restes du tout premier Président Camerounais Ahmadou AHIDJO », a conclu le candidat déclaré troisième à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018.