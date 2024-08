Striving For All : Lance une formation digitale gratuite pour autonomiser la jeunesse camerounaise

Le Thrive Center de Striving For All a lancé en mars de cette année son programme de formation digitale gratuite, visant à autonomiser les jeunes de Douala.

Cette initiative a permis d’inscrire environ 150 étudiants parmi plus de 400 candidats provenant du Lycée Joss et du Lycée de New-Bell, démontrant un grand intérêt et enthousiasme de la part de la communauté étudiante.

Au Lycée Joss, un établissement public notable de Douala, les élèves ont manifesté un fort désir de s’engager dans les offres de compétences numériques et professionnelles du centre. L’administration de l’école, dirigée par le Principal M. Njoh Mbongue et Mme Véronique Nyemb, a fourni un soutien inestimable pour la campagne.

La campagne au Lycée de New-Bell a également été prometteuse. Cet établissement public renommé a accueilli favorablement le programme du Thrive Center, en accord avec la mission de l’organisation d’autonomiser les jeunes en leur offrant un accès gratuit à une variété d’enseignement de compétences numériques et professionnelles. La principale, Mme Epey Jackeline, a joué un rôle clé dans la facilitation de cette collaboration réussie.

Le programme du Thrive Center comprend large gamme de cours, y compris l’Anglais, les Technologies de l’Information, les Compétences professionnelles et la Gestion de l’Environnement, tous offerts gratuitement aux élèves. Ces cours sont conçus pour doter les jeunes apprenants des connaissances et des compétences nécessaires pour un avenir axé sur la technologie et pour promouvoir des pratiques durables.

Le soutien de généreux donateurs et de partenaires dévoués a été essentiel au lancement réussi de cette initiative. Alors que le Thrive Center continue d’accueillir les élèves, il se dresse comme un phare d’espoir, offrant des opportunités de croissance et d’autonomisation.

Striving For All exprime sa gratitude envers le personnel, les bénévoles, les donateurs et les partenaires qui ont rendu cette initiative possible. L’organisation reste engagée dans sa mission d’autonomiser la jeunesse et de façonner un avenir plus radieux pour le Cameroun.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et d’histoires de réussite du Thrive Center !