TV5Monde présente les excuses au Cameroun

Le président directeur général de TV5Monde est en visite à Yaoundé depuis le 04 février 2024 en compagnie de la Camerounaise Denise Epote. Ce mardi, Yves Bigot était chez le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Après la confusion du drapeau camerounais par TV5Monde le 23 janvier dernier, le président directeur général de la structure s’explique en terre camerounaise. Yves Bigot a fait le déplacement depuis la France pour demander des excuses au gouvernement camerounais, à tous les Camerounais et aux Lions indomptables. Pour ce faire, le patron de presse a été reçu au Cabinet du Premier ministre ce 06 février. Le 05 février dernier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi l’a reçu en audience. Au terme de cette audience, il s’est rendu au Conseil national de la communication pour le même exercice.

A ces deux institutions, le patron de TV5Monde a tenu à présenter les excuses de sa chaîne au Conseil national de la Communication pour l’erreur survenue sur une infographie diffusé dans le grand journal « 64’ Le Monde en français ». Selon lui, cette confusion n’était ni intentionnelle ni volontaire. Elle ne cache pas non plus une malignité. Elle est consécutive à un « enchaînement de non-validation éditoriale et d’erreurs techniques dans la fabrication du journal ». Yves Bigot a aussi tenu à laver l’image de Denise Epote, la Camerounaise qui assure les fonctions de directrice de la commercialisation, du marketing et de la distribution à TV5Monde. Car, elle ne participe pas à la fabrication des journaux télévisés. Mais elle a été prise à partie par un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux.

Au lendemain de la diffusion d’un symbole des sécessionnistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la place du drapeau camerounais, le Conseil national de la Communication a demandé aux responsables de TV5Monde de fournir des explications appropriées. Le ministre de la Communication au nom du gouvernement a condamné la méprise, laquelle a provoqué l’motion auprès des Camerounais. Le patron de TV5 assure avoir pris les mesures pour que pareille erreur ne se reproduise plus.