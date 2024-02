Un athlète kenyan trouve la mort au Cameroun

Charles Kipsang Kipkorir a rendu l’âme après avoir pris part à la Course de l’Espoir le samedi 24 février 2024 à Buea.

L’événement sportif et culturel annuel autour du Mont Cameroun (4100m), s’est achevé sur une note triste le samedi dernier. La 29è édition de la Course de l’Espoir ou Ascension du Mont Cameroun s’est refermée sur la mort de Charles Kipsang Kipkorir, athlète de 36 ans d’origine kenyane venu conquérir le trophée des séniors messieurs. Habitué des compétitions internationales dans le domaine de l’athlétismes, le sportif présentait la pleine forme en apparence avant le début de la course samedi matin.

De retour de la montagne, après avoir franchi la ligne d’arrivée, Charles Kipsang Kipkorir a commencé à ressentir des malaises. La situation devient critique. L’athlète est conduit à l’hôpital régional de Buea pour bénéficier d’une prise en charge urgente. Mais, les efforts des médecins pour le réanimer n’ont pas pu lui éviter le pire. L’homme s’en est allé dans l’exercice de l’activité qu’il a pratiquée pendant une bonne partie de sa vie, engrangeant plusieurs médailles d’or.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes ayant conduit à la perte de Charles Kipsang Kipkorir.

L’incident est survenu alors que les pronostics se penchaient plutôt sur des incidents sécuritaires relatifs à la crise séparatiste qui touche la région du Sud-Ouest. L’année dernière, au cours de le 28è édition, trois explosions ont fait au moins 18 blessés. Cette année, les autorités politiques, administratives et sécuritaires ont réussi comme annoncé, à assurer la sécurité avant et pendant la course. Au terme de l’édition, l’on retient que Elvis Nsabinla est vainqueur dans la catégorie sénior messieurs et Adamu Irène, première dans la catégorie senior dames.