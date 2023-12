Une fête des talents africains: 1xBet résume les résultats des CAF Awards 2023

La performance du Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar a été un succès historique pour le football africain.

Le 11 décembre à Marrakech, au Maroc, s'est déroulée une cérémonie de remise des prix pour honorer les meilleurs footballeurs africains.

Joueur de l’année

Les prix individuels du Joueur de l’année au football masculin et féminin ont été décernés à des représentants du Nigéria. Victor Osimhen a remporté le titre de champion d’Italie avec Naples, devenant le meilleur buteur de la Serie A, et a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui lui a permis de battre Achraf Hakimi et Mohamed Salah. Il s’agit de la première récompense de ce type pour l’attaquant, tandis qu’Asisat Oshoala a été sacrée joueuse de l’année pour la sixième fois, un record. L’attaquante de 29 ans a remporté la Ligue des champions, le championnat d’Espagne et la Coupe d’Espagne avec le FC Barcelone.

Équipe nationale de l’année, Entraîneur de l’année et Gardien de l’année

La performance du Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar a été un succès historique pour le football africain. Les « Lions de l’Atlas » ont atteint les demi-finales et sont devenus, comme on pouvait s’y attendre, la meilleure équipe nationale masculine de l’année, le sélectionneur Walid Regragui ayant été sacré l’Entraîneur de l’année. Cette percée du Maroc n’aurait pas été possible sans Yassine Bounou, qui n’a encaissé qu’un seul but lors des cinq premiers matches et a empêché l’Espagne de marquer lors de la séance de tirs au but. Gardien de but de l’année, incontestablement.

Parmi les sélections féminines, l’équipe nationale nigériane a été reconnue la meilleure. Les Super Falcons ont atteint les 1/8èmes de finale de la Coupe du monde, où elles se sont inclinées face à l’Angleterre, future finaliste. Il convient de noter que la gardienne Chiamaka Nnadozie a fait de son mieux pour assurer la victoire de son équipe, du coup le prix de la Gardienne de l’année était une récompense bien méritée pour son jeu plein de confiance. Desiree Ellis est devenu l’Entraîneur de l’année, car la sélection sud-africaine a atteint sous son houlette les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Club de l’année

Le club égyptien d’Al Ahli a fait un sacré bout de chemin vers sa victoire en LDC de la CAF et s’est vu décerner le titre du Club de l’année pour la première fois en dix ans. Les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud ont remporté le trophée de la LDC de la CAF sans encaisser un seul but.

Jeune joueur de l’année

Les meilleurs joueurs africains ont impressionné par leurs performances dans le monde entier et de nouvelles stars pourraient bientôt accéder à l’Olympe du football : le Sénégalais Lamine Camara (Metz) et le Marocain Nesryne El Chad (Lille) ont empoché le prix du Jeune joueur de l’année, ce qui met en exergue leur grand potentiel.

Joueur Interclubs de l’année

Des statuettes commémoratives des CAF Awards ont également été remises aux meilleurs joueurs des ligues locales. Fatima Tagnaout, de l’AS FAR, a impressionné par son niveau d’excellence sur la scène nationale et dans la LDC féminine de la CAF, devenant ainsi la première Marocaine à soulever ce prix. Chez les hommes, c’est l’ailier d’Al Ahly Percy Tau avec dix apparitions dans la LDC de la CAF l’an dernier, qui a été récompensé.

