Vers qui se tourner pour un projet acoustique au Cameroun ?

Les problématiques de bruit sont présentes dans la vie de nombreux Camerounais. Elles ont différentes conséquences. Découvrez vers qui vous tourner pour votre projet.

Qu’est-ce que l’absorption du bruit ou du son ?

L’absorption du bruit ou du son fait référence à la science de l’acoustique. Il est possible de parler :

D’isolation acoustique De traitement acoustique

L’isolation acoustique

L’isolation acoustique s’intéresse aux problèmes de bruits qui proviennent de l’extérieur d’une pièce ou qui « s’échappent » d’une pièce.

Cela va donc concerner le bruit du trafic des voitures, le bruit des voisins ou le bruit des personnes présentes dans le bar situé à côté de chez vous.

Le traitement acoustique

Le traitement acoustique s’intéresse, quant à lui, aux problèmes de bruits qui proviennent de l’intérieur d’une pièce.

Autrement dit, cela va concerner les problèmes d’écho et de réverbération dans une pièce. Il s’agit, ici, de réduire le bruit de fond qui peut être présent dans des lieux à la mauvaise acoustique.

Quels sont les intérêts de l’absorption du bruit ?

L’absorption du bruit va apporter de nombreux bienfaits. Cela permet, en effet, de :

Garder une bonne intelligibilité de la parole Rester en bonne santé Garder de bonnes relations avec le voisinage Etre au norme

Garder une bonne intelligibilité de la parole

L’un des soucis majeurs d’une mauvaise acoustique, c’est qu’il va engendrer un problème d’intelligibilité de la parole.

En effet, les discussions peuvent devenir difficiles dans un lieu avec une forte résonnance.

C’est d’ailleurs souvent le cas dans les restaurants, les open space ou les salles des fêtes.

Rester en bonne santé

Le bruit a une incidence majeure sur notre santé et notre bien-être.

En ce sens, il peut provoquer du stress ou des problèmes pour notre audition.

Garder de bonnes relations avec le voisinage

Une mauvaise isolation phonique peut aussi créer des conflits avec le voisinage.

Pour s’en prémunir, différents produits existent.

Etre au norme

Gros problème de société, le coût social du bruit est plus important que celui du tabac.

Il est donc logique que des lois soient à respecter en matière de bruit.

Ces lois concernent le traitement acoustique et l’isolation phonique.

Quels sont les produits permettant une absorption de bruit ?

Pour obtenir une absorption de bruit, nous pouvons opter pour différents produits. Il convient de distinguer les solutions pour :

L’isolation phonique Le traitement acoustique

L’isolation phonique

L’isolation phonique consiste à empêcher la propagation des bruits externes à une pièce. Elle vise également à éviter la propagation des bruits d’une pièce vers l’extérieur.

Dans ce cas, il faut travailler la structure des parois comme expliqué dans la première partie de cet article.

La structure la plus utilisée reste une structure en masse-ressort-masse.

Le traitement acoustique

Le traitement acoustique consiste à réduire l’effet d’écho dans une pièce. Pour ce type de problématique, il est possible de se tourner vers plusieurs produits :

Les panneaux acoustiques Le mobilier acoustique

Les panneaux acoustiques

Les panneaux acoustiques sont des produits se fixant au-devant de vos parois. Ils peuvent notamment être installés au plafond ou au mur. Pour être design, un panneau acoustique peut prendre une forme hexagonale

Sachez, également, qu’il est possible d’opter pour des panneaux personnalisés. Vous pouvez, ainsi, en faire un tableau décoratif.

Le mobilier acoustique

Les panneaux acoustiques sur pied ont, eux, d’autres intérêts (ou mobilier acoustique). Bien qu’ils demeurent u une autre possibilité pour optimiser le temps de réverbération de sa pièce, ils ont également des intérêts esthétiques et modulaires.

Souvent moins efficaces, ces solutions sont plutôt des solutions d’appoint en complément de panneaux acoustiques.

PYT Audio, un spécialiste de l’acoustique dans le monde

PYT Audio est une startup française qui conçoit et développe des solutions acoustiques avec des matériaux recyclés et recyclables. Soucieuse de l’environnement, son positionnement lui a permis de remporter de nombreux prix et de se développer à l’international.

Elle peut donc vous accompagner sur vos projets acoustiques à travers différents types d’accompagnement. En effet, cette société, labélisée « Initiative Remarquable » et « Startup Engagée » propose des études à distance et une grande variété de produits acoustiques. C’est donc un interlocuteur tout indiqué pour un projet sonore au Cameroun.