Yaoundé : la 1ère édition du Forum Africain de l’Économie sociale et solidaire s’ouvre ce 29 mai 2024

La rencontre a lieu du 29 mai au 1er juin 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé, sous le thème : « les modèles africains d’économie sociale et solidaire : vers la co-construction d’une économie humaine ancrée dans les territoires ».

En ce moment se tient l’ouverture de la première édition du Forum africain de l’Economie sociale et solidaire au Palais des Congrès de Yaoundé. Il s’agit d’une rencontre qui regroupe les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), les gouvernements, les organisations internationales, les acteurs du secteur privé, les universités et centres de recherche.

L’évènement a pour objectif : le partage des pratiques, des expériences, des politiques et des visions à travers la collaboration et la coopération afin de construire un mouvement africain inclusif, équitable, solidaire et centré sur les personnes. Le forum offrira une plateforme interafricaine pour la promotion de l’économie sociale et solidaire à travers des actions concrètes.

En avril 2023, l’ONU a adopté une résolution reconnaissant l’économie sociale et solidaire (ESS) comme porteuse de solutions pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et ainsi contribuer à une économie plus durable, équitable et inclusive pour l’avenir. Une avancée importante, qui s’inscrit dans un véritable momentum politique international dont fait l’objet l’ESS ces dernières années.

Par ailleurs, lors du sommet mondial de l’ESS un paquet d’investissements Afrique-Europe de 150 millions d’euros pour contribuer à la mise en place « d’économies plus diversifiées, inclusives, durables et résilientes » a été annoncé.

Entre-temps, l’Union européenne et ses 27 Etats-membres font déjà la part belle à l’ESS avec 2,8 millions d’entreprises, soit 10 % du total, et près de 13,6 millions de salariés sans parler des volontaires appartenant au secteur.

Selon Euractiv Côté africain, le secteur se structure également dans plusieurs pays : six (Cap Vert, Cameroun, Djibouti, Tunisie, Sénégal, Mali) disposent d’ores et déjà d’un cadre juridique et institutionnel spécifiquement dédié à l’ESS, tandis que d’autres, comme le Maroc, l’Afrique du Sud ou Madagascar, y travaillent, selon un rapport de l’OIT paru en 2022.