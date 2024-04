Yaoundé va abriter le forum économique Cameroun-Tunisie

La rencontre stratégique d’affaires aura lieu les 23 et 24 avril 2024 dans la capitale politique du pays.

Le Cameroun et la Tunisie vont se rencontrer pour offrir une plateforme d’affaires à une catégories de travailleurs via un forum qui aura lieu à Yaoundé durant deux ans.

Le Forum économique tuniso-camerounais sera organisé, les 23 et 24 avril 2024, à Yaoundé. Ceci, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (Cepex) et de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

D’après le CEPEX, le programme comporte une séance plénière et des rencontres professionnelles B to B avec les opérateurs économiques camerounais exerçant dans les domaines de BTP et matériaux de construction ; de l’agriculture et l’agroalimentaire ; ainsi que dans les filières médicales et pharmaceutiques ; les TIC…

A noter que, la qualité des échanges entre les milieux d’affaires des deux pays, qui se traduisent par la densification et la diversification des échanges commerciaux font la fierté des deux entités. S.E Karim BEN BECHER, Ambassadeur de la République de Tunisie, arrivé en fin de séjour au Cameroun a salué récemment la progression de 25% qu’a connue notre balance commerciale au cours des trois dernières années, tout en précisant que le Cameroun est le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique Centrale. Aussi, le commerce entre les deux pays a atteint 23 milliards de FCFA en 2022.

S.E Karim BEN BECHER, a à l’occasion de son audience d’aurevoir au MINEPAT parlé à Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie camerounaise de l’importance du transport aérien, en annonçant que des diligences sont actuellement menées par le Gouvernement tunisien pour desservir le Cameroun via la compagnie TunisAir. C’est dire que les sujets d’affaires tenus comme prétextes de ce forum sont multiples.