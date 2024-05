Afrique : la SFI et Ecobank octroient 88 milliards FCFA au Cameroun et 6 autres pays

La Société Financière Internationale (IFC) a annoncé des facilités de financement du commerce avec sept filiales d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) qui opèrent au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Malawi, au Mali et au Togo.

Sept pays dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, le Ghana, le Malawi, la Côte-d’Ivoire et le Mali vont bénéficier d’un financement de 140 millions de dollars soit plus de 88 milliards FCFA.

Cette garantie de 140 millions de dollars d’IFC pour les facilités de financement du commerce contribuera à renforcer les opérations de financement du commerce des filiales participantes et à exploiter la présence étendue d’ETI en Afrique pour aider au développement de nouveaux partenariats commerciaux pour les entreprises de ces sept pays. Le renforcement des lignes commerciales de l’Afrique contribuera à réduire la dépendance du continent envers des importations et à favoriser le développement économique.

« Notre partenariat avec IFC témoignage de notre relation solide avec un partenaire important et de longue date. Etablir ce programme mondial de financement du commerce vient renforcer l’objectif d’Ecobank à stimuler le commerce intra-africain et à soutenir les petites et moyennes entreprises à s’y engager en toute confiance », a déclaré Alain Nkontchou, Président du Conseil d’administration chez Ecobank Transnational Incorporated.

« En éliminant les barrières financières, nous exploiterons la plateforme de paiements sans frontières d’Ecobank et notre gamme de solutions afin que ces entreprises puissent saisir l’opportunité qu’offre le marché unique de la Zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il ajouté.

Pour l’IFC Afrique, « le partenariat renouvelé d’IFC avec le groupe Ecobank facilitera l’accès au financement des entreprises en Afrique, soutiendra la croissance économique et stimulera la création d’emplois », a déclaré Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique. « Le partenariat avec le groupe Ecobank permettra à IFC de soutenir les petites entreprises, nombre d’entre elles opérant dans des environnements où l’obtention de financement commercial est difficile ».

Dans le cadre de ce partenariat, IFC fournira également des services de conseil à Ecobank et à ses filiales, en mettant l’accent sur l’aide aux banques pour renforcer leur soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et accroître l’accès au financement pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes.