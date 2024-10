Agriculture durable : le Cameroun prend des engagements en Allemagne

Le Cameroun et CAFI signent une Lettre d’intention pour une agriculture durable.

Le Cameroun a pris de nouveaux engagements à l’international concernant l’agriculture durable. Le Ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane Mey, la Ministre britannique du Développement International, Anne Liese Dodds et le Secrétaire d’État du Ministère Fédéral de la coopération économique et du Développement (BMZ), Jochen Flasbarth ont signé une lettre d’intention sur ce sujet le 08 octobre 2024 à Hambourg.

C’était en présence des ministres camerounais des Relations Extérieures, Lejeune Mbella Mbella, et de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, Pierre Hélé.

Cette signature intervient après celle du 7 octobre 2024 de la Déclaration conjointe portant sur la première Lettre d’intention conclue entre CAFI et le Cameroun, par le Ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane Mey, et la Ministre allemande de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Svenja Schulze, au nom de CAFI.

Par cet acte majeur, le Cameroun s’engage à la mobilisation de tous les efforts stratégiques, techniques et financiers en faveur de la préservation de la forêt dans le bassin du Congo.

De manière concrète, il s’agira pour le Cameroun de mettre en œuvre pendant cette phase pilote, cinq projets majeurs visant à agir sur le renforcement des chaines agricoles et le renforcement des capacités des acteurs locaux de développement ; de préserver de la déforestation près de 18 millions d’hectares du domaine forestier permanent (soit 39% du territoire national); d’accompagner plus de 300.000 producteurs des filières et chaines de valeur Cacao et Café; de procéder à l’élaboration opérationnelle de plans nationaux agro-industriels, mine-métallurgie-sidérurgie et forêt-bois et de mettre en œuvre plusieurs actions d’impact local touchant directement les communautés rurales et les questions de renforcement en matière d’aménagement du territoire.

Parmi les projets opérationnels à mettre en œuvre au cours de cette phase pilote, on peut citer en plus du projet de coordination Intersectorielle (PCI’s), le Projet de Gestion Intégrée du Territoire du Grand Mbam ; le projet d’Appui au développement des filières Cacao et Café (FODECC) ; le projet de renforcement des capacités en matière d’Aménagement du Territoire ; l’opérationnalisation de la Plateforme du Sud sur les instruments financiers et numériques pour les forêts Tropicales (FIDIFOR-SUD) ; et le Cadre d’Investissement dans le secteur privé (Guichet Régional).