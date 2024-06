Cameroun-conflit Minsep vs Fecafoot : la députée Nourane Foster sort du silence

La députée issue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale réagit à la confiscation du matériel d’entrainement des Lions indomptables.

La complication de la crise opposant la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports et de l’Education physique continue de susciter des réactions au sein de l’opinion. Ce lundi, face au renvoi de la séance d’entrainement des joueurs convoqués pour les matchs du 08 et du 11 juin prochains pour défaut d’équipements, la députée Nourane Foster a réagi par deux publications critiquées sur les réseaux sociaux.

Dans le premier post, le membre du Parlement déplore le fait que la sélection nationale s’entraine sans équipements. « Ils s’entrainent sans habits. La première sélection au monde depuis la nuit des temps à s’entrainer sans équipements ». Dans le second post, elle renchérit sous forme de conclusion en relevant que la Fécafoot aurait débordé les limites. « Même s’il y a quel problème, il ne faut pas confisquer le ballon ni les maillots », lance-t-elle.

En réaction à ces deux messages, certains internautes se demandent où Nourane Foster était depuis le début de la crise. « Venant d’une élue du peuple, je pleure notre génération. Vous êtes à l’Assemblée nationale pour voter les lois et suivre régulièrement l’application de celles-ci. Qui vous donne même la permission de parler de tout sans réserve ? Vous devez porter votre écharpe et se rendre à l’hôtel Hilton pour jouer un rôle majeur afin de trouver une solution et en rappelant surtout l’importance des textes », a réagi un internaute sur Facebook.

Dans une communication relative à aux incidents autour du rassemblement des Lions et du début du stage, la Fédération camerounaise de football déplore les « faits suffisamment graves » qui ont eu lieu le 02 juin à l’hôtel Hilton. Le comité d’urgence cite l’entraineur Marc Brys, le ministère des Sports et les Forces de maintien de l’ordre en prenant acte de l’exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres » du 08 et 11 juin 2024.