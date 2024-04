Cameroun : l’archevêque de Yaoundé condamne la profanation du sanctuaire marial de Nsimalen

Mgr Jean Mbarga a adressé un message aux fidèles du Christ ce 04 avril 2024 leur demandant d’unir les efforts pour la restauration du sanctuaire.

Le sanctuaire Marie reine de la paix de Nsimalen a reçu dans la nuit du mardi 02 au mercredi 03 avril 2024, la visite des dévots du vandalisme. Des personnes inconnues ont fait irruption dans le sanctuaire, renversant des objets sacrés installés pour la prière et la dévotion à la vierge Marie. Ces individus ont renversé la statue du Christ, décapité celle de la vierge Marie, cassé les membres de celle de saint Michel Archange. L’archevêque métropolitain de Yaoundé « condamne avec fermeté cet acte qui rappelle que le Christ n’a pas fini de souffrir dans son amour pour l’humanité », peut-on lire dans le message de Mgr Jean Mbarga adressé aux fidèles.

Selon le prélat, le sanctuaire dédié à la vierge Marie est un lieu sacré aménagé pour promouvoir la prière et la paix. Malgré la profanation, il rassure que ce lieu « vit et vivra toujours ». Dans cette optique, le chef de l’Eglise catholique qui est à Yaoundé adresse deux exhortations aux fidèles. Celle d’offrir à Dieu dès ce 04 avril, une « neuvaine de rosaire » et celle « d’unir leurs efforts pour la pénitence, la réparation et la restauration du sanctuaire ».

Quant aux « vandales non identifiés », ils sont actuellement recherchés par les autorités, rassure l’archevêque.