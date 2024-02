Cameroun : les prix du taxi ont augmenté (Officiel)

L’information ressort d’une réunion de concertation entre les acteurs clés constituant le secteur ce 19 janvier 2024.

À la suite d’une concertation entre le gouvernement et les organisations des transporteurs le 14 février, une liste de propositions a été remise au Mincommerce. Elle comprenait notamment, un réajustement des prix et tarifs des transports urbains, périurbains et interurbains pour tenir compte de l’impact de cette revalorisation sur les coûts d’exploitation.

Ce 19 février, la décision d’une hausse des prix de transports a été entérinée au cours d’une assise entre le gouvernement, syndicat et associations de défense des droits de consommateurs.

En attente d’une formalisation par un arrêté du premier ministre, les nouveaux tarifs sont : 350 F pour le ramassage de jour, soit une augmentation de 50 F par rapport au tarif antécédent et 400 F pour le ramassage de nuit soit la même augmentation que de jour. Pour ce qui est du transport interurbain, la tarification est de 16F/km

Cette exigence de hausse des prix de transport émanant des transporteurs vise à compenser la hausse des prix à la pompe de 15% depuis le 3 février 2024.

Malgré les mesures envisagées telles que l’augmentation des salaires dans la fonction publique et la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), l’Institut national de la statistique (INS) prévoit un taux d’inflation de 7% pour l’année 2024, en raison de l’augmentation des prix des produits locaux et des incertitudes géopolitiques.