Cameroun : Louis Paul Motaze suspend un inspecteur principal de Douane de toute activité au Minfi

La décision ministérielle est contenue dans une lettre signée par le patron camerounais des Finances signée le 02 juillet 2024 et publiée le 04.

Louis Paul Motaze, ministre des Finances se référant aux décrets : portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, portant organisation du Gouvernement, portant organisation du Ministère des Finances; portant réaménagement du Gouvernement; considérant les faits mis à la charge de l’intéressé et objet de la demande d’explication à lui adressée suivant lettre n°00006742/MINFI/SG/DAJ/CC/CEA5 du 03 juin 2024, notifiée par exploit d’huissier en date du 11 juin 2024 mais restée sans réponse a décidé de suspendre un inspecteur principal de Douane.

« Vitus Essengue Essengue, Inspecteur Principal des Impôts (Mle 593 348-X), ex-Chef de la Division des Affaires Administratives et Financières au Centre National de Développement de l’Informatique (CENADI) et actuellement en service à l’Inspection Générale, est à compter de la date de signature de la présente décision, suspendu de toute activité au Ministère des Finances pendant une durée de quatre (04) mois, pour atteinte aux valeurs d’éthique et déontologie professionnelles, de probité, de moralité publique et d’honorabilité de la Fonction publique ; faits susceptibles de porter préjudice à la fortune publique », décide Louis Paul Motaze.

Selon l’article 2 de cette décision ministérielle, pendant la durée de la suspension, l’intéressé perd le droit à la rémunération de base, mais conserve, le cas échéant, la totalité de ses allocations familiales.