Cameroun : l’Union européenne finance la surveillance maritime hauteur de 3 milliards de FCFA

L’institution prévoit aider le pays à développer un système de surveillance moderne pour sa marine pour le contrôle des activités illégales telles que la pêche illicite, la piraterie et le trafic maritime.

L’Union européenne a alloué 5 millions d’euros (3 milliards de francs) pour développement d’un système de surveillance pour la marine camerounaise. L’objectif de cette opération est de prévenir les activités illégales, de surveiller et de protéger les ressources naturelles marines.

Grâce à ce soutien financier, le Cameroun pourra mieux s’équiper et mettre sur pied un système de surveillance plus à même de contrôler les activités illégales telles que la pêche non réglementée, la piraterie et le trafic maritime. En renforçant les capacités de la marine camerounaise, il s’agit de protéger les ressources maritimes et de garantir la sécurité de la navigation dans les eaux territoriales du pays.

Cette nouvelle opération s’ajoute à celles menées par le Bir-delta, unité d’élite de l’armée camerounaise spécialisée dans la lutte contre la piraterie maritime, et à l’opération Halcomi (Halte à la lutte contre le commerce illicite), menée par les douanes camerounaises.

La piraterie maritime est en augmentation et coûte aux pays du golfe de Guinée, dont le Cameroun, plus de 2 milliards de dollars par an.