Cameroun : Paul Biya annonce une nouvelle augmentation des prix des carburants

Le chef de l’Etat dans son message à la nation ce 31 décembre 2023 mentionne la décision de réduire la subvention qui pèse encore sur le Trésor public.

Après l’augmentation des prix des carburants intervenue en 2023, le nouveau relèvement s’annonce. Dans les prochains jours, les prix des produits pétroliers pourraient connaître une hausse à la pompe. Le président de la République annonce que face à la complexité du secteur pétrolier et surtout à cause du poids de la subvention étatique sur ces produits, il y a lieu de procéder à une nouvelle hausse, parce que, à l’écoute du président, la facture reste salée.

« Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l’Etat doit fournir d’importants efforts financiers pour fortement subventionner les importations des produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos institutions sont confrontées », explique Paul Biya.

Selon le chef de l’Etat, la réduction de la subvention en 2023 a permis au Trésor public de respirer. « L’année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers étaient de plus de mille milliards de FCFA en 2022, a été à environ 640 milliards de FCFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n’aurons très certainement pas d’autres choix que de la réduire de nouveau » a poursuivi le président de la République.

Cette décision nécessite des mesures d’accompagnement. « Nous veillerons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n’impactent pas substantiellement le pouvoir d’achat des ménages. A terme, la réhabilitation de la SONARA dont j’ai prescrit l’accélération devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur », projette S.E. Paul Biya.

L’annonce est consécutive à une série de pénuries des carburants que le pays traverse depuis des mois. Des pénuries que le gouvernement maîtrise tant bien que mal.