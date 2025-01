Cameroun : Paul Biya lève le mystère sur sa candidature à la présidentielle 2025

Le président de la République du Cameroun se dit davantage déterminé à servir ses compatriotes en dépit des défis à relever.

Alors que des Camerounais attendent la déclaration du chef de l’Etat au sujet de sa candidature en vue de l’élection présidentielle de 2025, le président national du RDPC, parti au pouvoir, renvoie l’opinion se faire une idée. Comme s’il voulait que l’opinion nationale et internationale suivent son regard, Paul Biya conclut son adresse à la Nation par une phrase qui retient l’attention. « Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés », déclare le chef de l’Etat.

Au regard des commentaires qu’elle suscite, la phrase est l’une des plus reprises et les plus marquantes du discours à la Nation du président Paul Biya ce 31 décembre 2024. Elle s’inscrit dans le prolongement de la déclaration faite par le même auteur le 26 juillet 2022 lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Palais de l’Unité. Interrogé par la presse sur ses intentions à la fin du mandat en cours, le président a donné une réponse que certains ont qualifié de mystérieuse.

« Le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. Selon cette Constitution, le mandat que je mène a une durée de sept ans. Alors, essayez de faire la soustraction et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m’en vais au village », a-t-il répondu à la journaliste. Un peu plus de deux ans plus tard, au moment où le mandat tire à sa fin, le président, candidat naturel de son parti, envoie un premier signal tendant à confirmer qu’il sera candidat à l’élection, et ce, en réponse aux aspirations de ses compatriotes.

Eux qui, en particulier les militants de son parti, depuis des années, lancent des appels au chef de l’Etat pour qu’il soit candidat à la présidentielle d’octobre 2025. « Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n’avez cessé de m’apporter toutes ces années. C’est la raison pour laquelle je n’ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m’honore et me sert de boussole dans l’action que je mène à la tête de notre cher et beau pays », a lancé Paul Biya. Le premier Camerounais dit avoir engagé son gouvernement à trouver la solution au problème de délivrance des cartes nationales d’identité qui freinent les inscriptions sur les listes électorales.