Cameroun-pénurie de carburants : le gouvernement annonce l’arrivée de trois navires chargés de super

Les trois cargaisons contenant 75 000m3 de carburant super sont arrivées via les ports de Limbé, de Douala et sont destinées à l’approvisionnement national.

Les 24 et 25 décembre 2023, deux navires ont accosté aux ports de Douala et de Limbé, avec un volume global de 45 000m3 de Super. Selon le ministère de l’Eau et de l’Energie (Minee), un navire a « accosté le matin du 24 décembre au port de Douala, avec une cargaison de 15 000 m3 de carburant super ». En outre, « un nouveau navire a accosté hier 25 décembre à 11h au port de Limbé, avec à son bord une cargaison de 30 000m3 de carburant super ».

Bien avant ces deux cargaisons, le même ministère a annoncé le 22 décembre dernier qu’un « navire contenant une cargaison de 30 000m3 de carburant super a accosté au port de Limbé le jeudi 21 décembre 2023 ». Quelque temps après, il a précisé que les 30 000m3 étaient destinés à l’approvisionnement national, annonçant l’arrivée « d’autres navires supplémentaires ». Par la même occasion, le Minee annonçait le chargement des camions à destination des villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam.

Cependant, dans les mêmes villes, les automobiles consommant le super manquent de carburant. Les pompes sont sèches dans la plupart des quartiers. Cette pénurie dure depuis au moins trois semaines, avec des pics entrainant la paralysie de la mobilité. Dans un premier temps, le gouvernement a annoncé l’arrivée de 13 000 m3 de carburant en prévoyant le retour à la normale le 12 décembre dernier. Situation qui n’a pas duré. Expliquant les causes de cette pénurie persistante, le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, parle de conditions météorologiques et océanologiques.