Cameroun-Réunion du Conseil des Ministres du COPIL/CER-AC : les Experts à table

Une rencontre dont le but était de préparer les dossiers à soumettre au Conseil des ministres du COPIL/CER-AC a eu lieu les 06 et 07 juin 2024 à Yaoundé.

Les experts des 11 Etats de l’Afrique Centrale (Angola, Burundi, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda et Sao Tomé et Principe) et des institutions et agences d’exécution de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac), de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac), et de la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (Cepgl), se sont réunis pour entamer des réflexions.

Les travaux de ce 03 juin 2024 ont permis aux Experts des 11 Etats de l’Afrique Centrale et des institutions et agences d’exécution de la CEMAC, de la CEEAC et de la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs), de préparer les dossiers à soumettre à la 6ème réunion du Conseil des ministres du COPIL/CER-AC.

Outre le point sur l’état de mise en œuvre du processus de rationalisation des Communautés Economiques Régionales en Afrique Centrale (CERs), il s’est agi pour les experts d’examiner le projet de Plan de transition du passage des trois Communautés Economiques Régionales de l’Afrique Centrale, à savoir : la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), vers la nouvelle Communauté Economique Régionale de l’Afrique Centrale.

C’était également l’occasion de poursuivre l’examen et la validation des autres textes régissant les Organes et Institutions de la nouvelle CER ; d’examiner les problématiques des écoles de formation communautaires, le financement du COPIL/CER-AC, ainsi que le projet d’ordre du jour du Conseil des ministres.

«A la fin de cette semaine, nous espérons après la validation technique des différents experts, que les ministres vont se prononcer sur un certain nombre de textes importants à l’instar du traité de la nouvelle communauté économique, une convention réunissant la cour des comptes, une convention réunissant la cour de justice et les droits de l’homme, un parlement communautaire, une haute autorité monétaire de l’Afrique centrale », a déclaré Paul Tasong, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, qui présidait les travaux.

« Nous espérons que les experts, dans leurs assises de ce jour puissent techniquement assurer que ces textes sont dignes pour une présentation aux ministres membres du comité de pilotage …».