Cameroun : saisie de 3 144 munitions d’armes de guerre à destination de Yaoundé

L’information est du ministre des Finances qui félicite le personnel saisissant et appelle à renforcer la collaboration entre la Douane, les Forces de défense et les populations.

Les services des Douanes et les Forces de défense et de sécurité ont saisi 3 144 munitions de guerre au poste de contrôle douanier de Tchabal, à l’entrée de la ville de Ngaoundéré, le lundi 28 octobre 2024 vers 3 heures 20 minutes. La cargaison se trouvait dans un bus de transport en commun en provenance de Maroua dans l’Extrême-Nord et à destination de Yaoundé, informe le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, par voie de communiqué rendu public le 31 octobre dernier.

Le quotidien national Cameroon Tribune ajoute que la saisie est l’œuvre des équipes de l’opération Halte au commerce illicite (Halcomi) de la ville de Ngaoundéré, région de l’Adamaoua. Ladite équipe est sous la direction du contrôleur principal des Douanes, Souleymanou Moussa. Les munitions saisies sont présentées comme des munitions de guerre pouvant être utilisées dans trois types d’armes. Un homme en tenue se chargeait de leur acheminement à la capitale, lorsqu’il a été interpellé et mis en exploitation.

Suite à cette action, « le ministre des Finances adresse ses vives félicitations aux personnels saisissants qui démontrent en cette occasion la participation permanente de l’Administration des Douanes dans la communauté nationale de Défense et de Sécurité ». Louis Paul Motaze encourage par ailleurs la Douane, les Forces de défense et la population à renforcer leur collaboration. Cependant, l’on pourrait se demander ce que viennent chercher des munitions de guerre au siège des institutions à la veille d’une élection présidentielle.