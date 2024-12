Dixiades 2024 : le Premier ministre donne le coup d’envoi ce soir

Le chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, représentera le chef de l’Etat, Paul Biya, à la cérémonie d’ouverture des jeux ce jeudi à Yaoundé.

Les 8è jeux nationaux s’ouvrent ce jeudi au cours d’une cérémonie que va présider le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute. Prévue dès 18h ce soir, la cérémonie d’ouverture des 10 jours de compétition comportera deux étapes dont la parade culturelle aux rythmes et pas de danses patrimoniales de l’aire culturelle Fang Beti, et la phase autour de la flamme des jeux.

Du 11 au 21 décembre 2024, environ 1 500 athlètes sont à l’assaut des médailles dans la capitale camerounaise dans 10 disciplines sportives. Selon le calendrier officiel de cette compétition, plusieurs sites vont accueillir les jeux selon les disciplines. Le stade annexe n°1 d’Olembe va abriter l’athlétisme. La seconde salle du Palais polyvalent des sports servira d’espace de compétition pour le badminton. Sur le terrain à l’esplanade du même palais, vont se dérouler les rencontres du basket-ball. Les boxeurs quant à eux seront face à face au Carrefour du lycée de Ngoa Ekelle.

Les matchs de football se joueront au stade annexe n°1 omnisports et ceux des dames auront lieu au stade de Ngoa Ekelle et au stade annexe d’Olembe. L’haltérophilie se fera au Gymnase de Mfandena, le handball au lycée Leclerc et à la garde présidentielle de Melen. Le judo et la lutte vont se pratiquer à la salle des fêtes du lycée Leclerc. Les rencontres de volleyball se disputeront sur les terrains de l’Ecole nationale supérieure des travaux publics.

Selon le Comité national olympique et sportif du Cameroun, les délégations venant des neuf régions du pays sont déjà dans la capitale. Durant les neuf prochains jours, Yaoundé est la capitale des jeux nationaux. La ville sera au rythme des rencontres sportives et prestations culturelles. Les jeux mettent ensemble des jeunes camerounais des 10 régions dans le cadre de la promotion du sport, de la camaraderie et de la détection des jeunes talents.