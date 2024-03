Emprunt obligataire : la BDEAC recherche 50 milliards F

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a signé ce lundi 4 mars son retour sur le marché obligataire d’Afrique centrale en lançant une première opération d’appel public à l’épargne qui dure jusqu’au 22 mars 2024.

Le nouvel emprunt obligataire de la BDEAC est la première sortie d’une projection de levées d’au moins «100 milliards de francs CFA au titre de l’année 2024».

La BDEAC précise que le nouvel emprunt vise à lever «50 milliards de francs CFA (environ 82.628.500 dollars) » sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Cette opération est dénommée « BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70%) NET 2024-2031 » et s’étend sur les six Etats de la CEMAC. Ce nouvel emprunt obligataire est structuré en trois tranches : une tranche A dont le taux est de 6,20% net pour une maturité de 7 ans ; une tranche B au taux de 5,95% net pour une maturité de 5 ans et une tranche C au taux de 4,70% net pour une maturité de 3 ans.

L’opération publique est ouverte aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux personnes physiques. Ces dernières années, la BDEAC avait lancé et réussi trois opérations de cet acabit.

« Les fonds collectés viendront ainsi compléter les efforts accomplis par la banque dans la mobilisation des ressources diversifiées, afin de se doter de moyens suffisants pour poursuivre son activité de financements de projets dans les secteurs aussi variés que les transports, l’énergie, l’industrie et l’agro-industrie, le tourisme, l’éducation, la santé, etc. », explique la banque. Elle dit avoir « structuré cet emprunt obligataire en trois tranches auxquelles chacun peut adhérer en trouvant son compte ».