Forum urbain mondial : Célestine Kétcha Courtès est en Egypte

« Le Cameroun entend y partager son expérience de transformation des villes par la mise en œuvre de l’ODD n°11 et du Nouveau Programme pour les Villes, rechercher les partenariats pour la réalisation de nouveaux projets urbains et promouvoir la destination Cameroun », explique le ministère de l’Habitat.

Au titre des principales activités, le Ministre prononcera une allocution au cours du Caucus n°3 sur le thème du Nouvel Agenda Urbain et assurera la modération d’une session du Cinéma Urbain sur le « Concours Villes Propres ».

Avec son homologue de la République Arabe d’Egypte, elle échangera sur un cadre de coopération pour le partage d’expérience dans la création et la gestion des agences d’urbanisme et des coopératives d’habitat ainsi que la production de masse de logements décents et abordables.

Le pavillon Cameroun accueillera des audiences du Chef de délégation, des rencontres B to B, des échanges culturels. La délégation camerounaise est composée de représentants de l’administration, des Directeurs des entreprises publiques du secteur urbain, de magistrats municipaux, de représentants des ordres professionnels et de la société civile.