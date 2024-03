Infrastructure : Célestine Ketcha Courtès inaugure la première motogare moderne du Cameroun

Située aux abords de l’échangeur de Nsimalen, cette infrastructure novatrice promet d’améliorer considérablement la mobilité urbaine et de stimuler l’économie locale.

« En images la première motogare moderne du Cameroun construite sous l’impulsion du MINHDU, aux abords de l’échangeur de Nsimalen », c’est avec cette phrase que le département ministériel dirigé pas Célestine Ketcha Courtès a dévoilé cette nouvelle infrastructure visant à améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Yaoundé.

L’échangeur de Nsimalen, situé à proximité de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, est connu pour sa difficulté d’accès aux moyens de transport. L’emplacement stratégique de cette motogare, près de l’échangeur de Nsimalen, n’a pas été choisi au hasard.

En effet, l’échangeur de Nsimalen est un point nodal crucial pour les déplacements dans la région, reliant la capitale Yaoundé à l’aéroport international de Nsimalen et à d’autres grandes villes du pays. Cette proximité permettra sans doute une meilleure accessibilité et une intégration harmonieuse avec les autres modes de transport, facilitant ainsi la fluidité des échanges et des déplacements.

La construction de cette motogare apporte plusieurs avantages notables. Tout d’abord, elle permet une meilleure gestion du trafic en évitant l’encombrement anarchique des motos-taxis sur la voie publique. Cela réduit considérablement le risque d’accidents liés à ces engins motorisés souvent utilisés par les populations locales comme moyen principal de transport.

Cependant, les commentaires sous la publication annonçant cette nouvelle infrastructure sont amers. « L’objectif était comme d’habitude de se remplir les poches parce qu’en réalité je ne vois pas l’importance de cet édifice. D’abord, les bensikineurs de cette zone ne peuvent pas suffire là-bas », a mentionné un internaute sur la page Facebook de ce département ministériel.

« Seigneur, voilà ce que ses gens pensent que nous on mérite. Ils veulent nous ramener plus bas que terre. Une motogare. Merci au MINDHU. Les projets structurants. Le Cameroun sera émergeant en 2035 », souligne ironiquement un autre internaute.

« Pendant qu’on inaugure les lignes de Train, de Métro et Tramway ailleurs (Ethiopie, Sénégal, Nigeria, Égypte, etc …) vous inaugurez les MOTOGARES au Cameroon. C’est vrai que nos dirigeants n’ont plus de cœur, n’ont plus honte. Pourquoi voulez-vous toujours nous souiller de la sorte ? Vous étiez obligés de publier cela ici? », s’indigne un autre. Et on pourrait face à ces commentaires négatifs se demander « Il y avait ça avant ? »