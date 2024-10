La Camerounaise Marie-Laure Akin-Olugbade est la nouvelle Vice-présidente principale de la BAD

Avant d’être nommée Vice-présidente principale, Akin-Olugbade était Vice-présidente chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services à la Banque.

Depuis le 04 octobre 2024, la Camerounaise Marie-Laure Akin-Olugbade est la nouvelle vice-présidente principale de la Banque africaine de développement.

Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr. Akinwumi Adesina, a déclaré : « Je suis heureux de nommer Mme Marie Laure Akin-Olugbade au poste de Vice-présidente principale du Groupe de la Banque africaine de développement. Marie Laure est une dirigeante d’équipe très expérimentée, engagée et efficace, dotée d’une connaissance approfondie de la Banque africaine de développement, de ses règles, processus et systèmes et d’une capacité éprouvée à mener à bien des opérations à l’échelle de la Banque, tout en préservant la cohésion de l’équipe. Je suis convaincu que Marie Laure saura insuffler un leadership et un dynamisme rafraîchissants à l’équipe de direction et à la Banque ».

Cette cadre supérieure chevronnée jouissant de 32 ans d’expérience dans les domaines des marchés des capitaux, de la trésorerie, de la gestion d’actifs, du développement de produits, de la politique et de la gestion de la dette était avant cette nomination Vice-présidente chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services à la Banque.

Poste où elle a joué un rôle clé dans la conduite des initiatives d’intégration économique régionale, la mobilisation des ressources et le développement de solutions financières innovantes pour les clients des guichets souverains et non souverains.

S’exprimant suite à sa nomination, la Camerounaise déclare : « Je suis profondément honorée de la confiance que le Président Adesina a placée en moi. Je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec le Président, l’Equipe de direction et nos Conseils d’administration pour renforcer l’impact et l’efficacité de la Banque dans la mise en œuvre de programmes qui profitent à nos pays membres régionaux ».

Rappelons qu’Akin-Olugbade est titulaire d’un Master en économie appliquée de l’Université Paris Dauphine et d’un diplôme supérieur en gestion de l’Université Panthéon-Sorbonne en France. Sa carrière à la Banque africaine de développement a débuté en 1991 dans la salle des marchés du Département de la trésorerie. Elle a ensuite occupé de nombreux postes à responsabilité, dont celui de Chef de division des services techniques financiers, où elle a piloté la mise au point de nouveaux produits financiers et de solutions de gestion des risques.

En sa qualité de Chef de bureau pays de la Banque au Ghana en 2010, Akin-Olugbade a supervisé un portefeuille d’opérations de prêt et de non-prêt d’une valeur de 1 milliard de dollars. Parmi ses nombreuses réalisations figure notamment le financement de l’échangeur d’Accra Pokuase qu’elle a piloté, premier échangeur à quatre niveaux d’Afrique de l’Ouest, qui a eu un impact durable sur l’infrastructure de la région.

Après avoir assumé des responsabilités de haut niveau, Akin-Olugbade a été nommée Directrice générale de la région Afrique de l’Ouest en 2018 et, cinq ans plus tard, Vice-présidente chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services à la Banque.