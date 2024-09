Rentrée scolaire 2024 : le gouvernement ajuste les mesures sécuritaires

Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé une réunion interministérielle le 5 septembre 2024 pour évaluer la situation sécuritaire et formuler des recommandations.

La rentrée scolaire pour le compte de l’année 2024-2025 est fixée le 9 septembre 2024. A quatre jours de l’échéance, le gouvernement se concerte. Une réunion interministérielle regroupe des membres du gouvernement. Y prennent part, les ministres en charge du secteur éducatif et ceux chargés de la défense et de la sécurité entre autres. Conduite par le Premier ministre Joseph Dion Ngute la rencontre est centrée sur l’ajustement des mesures sécuritaires à la veille de la rentrée scolaire en particulier dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord en proie aux crises sécuritaires.

Il ressort de cette réunion que tout est prêt pour démarrer l’année scolaire. Côté sécuritaire, le ministère chargé de la Défense et le ministère de l’Administration territoriale rassurent. Après évaluation de la situation sécuritaire dans les régions en crise, plusieurs mesures ont été prises. Il s’agit entre autres de renforcer la sécurité dans les écoles identifiées comme étant vulnérables, de sensibiliser les acteurs du secteur éducatif, d’assurer la sécurité sur l’itinéraire des élèves et enseignants, d’assurer une veille sécuritaire permanente lorsque les élèves et enseignants sont à l’école. L’on y ajoute l’augmentation du nombre de personnels militaires dans les postes proches des établissements scolaires.

De même, les ministres de l’Education de base Laurent Serge Etoundi Ngoa et des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga disent être prêts pour la rentrée scolaire. La situation sécuritaire des trois régions n’est pas étrange. « Il y a quelques années c’était encore plus dure sur le plan sécuritaire qu’aujourd’hui. L’école va se faire. Il s’agit de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité. Au niveau administratif et pédagogique le gouvernement a fait le nécessaire », rassure le ministre Lurent Serge Etoundi Ngoa.

Le ministre des Enseignements secondaires assure que le niveau de préparation est suffisant pour une rentrée scolaire sereine. Pauline Nalova Lyonga affirme que son département ministériel ainsi que les différentes délégations territoriales se sont bien préparés pour la rentrée scolaire. Chaque acteur a manifesté son intérêt et sont tous anxieux et prêts pour retourner à l’école.

Le défi majeur pour la rentrée scolaire est de prévenir le désordre et les actes de violence récurrents ces derniers temps dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans ces deux régions, les séparatistes tuent des élèves et des enseignants dans le but de faire respecter l’interdiction d’ouvrir les écoles. D’autres exactions sont commises sur des civils, et des postes sécuritaires attaqués. Dans la région de l’Extrême-Nord, les actes de Boko Haram, les conflits intertribaux, l’afflux massif des réfugiés ou encore la criminalité transfrontalière sont des menaces à la paix et à la sécurité.