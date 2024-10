Revue économique : une mission du FMI séjourne actuellement au Cameroun

Cette mission s’étend jusqu’au 16 octobre 2024.

Dans le cadre de la septième revue du programme économique et financier appuyé par la Facilité Elargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit du Fond monétaire international (FMI), une mission conduite par Cemile Sancak, Chef de Mission du FMI pour le Cameroun va séjourner dans le pays de Paul Biya jusqu’au 16 octobre 2024.

Le ministère des Finances souligne que l’institution de Bretton Woods et les autorités de notre pays vont discuter sur les différentes réformes en cours d’achèvement afin d’atteindre les objectifs définis à l’entame dudit Programme. Il s’agit des réformes destinées à soutenir le secteur privé et d’élargir les recettes. Mais aussi d’améliorer la gouvernance et la soutenabilité des finances publiques.

D’ailleurs ce 03 octobre le chef de mission, Cemile Sancak a tenu une importante réunion avec le Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, accompagné de ses principaux collaborateurs.

Rappel

Concernant les sixièmes revues, le conseil d’administration du FMI a achevé la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) et les sixièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC)en juillet 2024. L’achèvement des revues ouvrait la voie à un décaissement immédiat de 72,7 millions de dollars au titre de la FEC et du MEDC et de 45,4 millions de dollars au titre de la FRD.