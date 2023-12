Alios Finance Cameroun change d’actionnaire

Crédit d’Afrique Group dont le principal actionnaire est Serge Bile annonce avoir conclu un accord de cession/ acquisition avec Alios Finance Cameroun.

Crédit d’Afrique Group, holding de droit ivoirien, réalise le projet d’acquisition des filiales de leasing au Cameroun. L’opération est plus large et concerne l’Afrique francophone. Au Gabon et en Côte d’Ivoire, deux pays membres de la CEMAC pour le premier et de la CEDEAO pour le second, la même démarche a abouti. Alios cède ses participations majoritaires dans SOCCA (Alios Finance Cameroun), dans SOGACA (Alios Fiance Gabon) et SAFCA (Alios Finance Côte d’Ivoire).

Par cet acte, Serge Bile, figure connue du secteur privé ivoirien, entend impulser « une nouvelle dynamique aux entités Alios dans les zones UEMOA et CEMAC à travers un plan de développement soutenu pour en faire une institution incontournable dans le financement des biens d’équipement, de l’industrialisation et des besoins spécifiques desdites régions », peut-on lire dans le communiqué produit au terme de la conclusion de l’accord.

Reste attendue, la validation de l’accord de cession/ acquisition par les autorités compétentes. Il s’agit ici de recueillir l’aval des instances de régulation des différents pays concernés. Cette approbation marque la dernière étape du projet qui vise à renforcer l’offre des services financiers en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.