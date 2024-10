Cameroun-accident à la trésorerie générale de Yaoundé : l’argent n’a pas été touché

Dans un communiqué de presse rendu public le 25 octobre 2024, Louis Paul Motaze, ministre des Finances explique.

Le Ministre des Finances porte à l’attention de l’opinion publique nationale que dans la matinée du 25 Octobre 2024, un camion de la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun (Hysacam) dont le chauffeur a manifestement perdu le contrôle, a fait une sortie de route au lieu-dit Poste Centrale à Yaoundé. Dans sa course folle, ledit véhicule a brisé le mur d’enceinte de la Trésorerie Générale de Yaoundé I, ainsi que le hangar de la Cour principale et le poste de garde.

« Le chauffeur dudit camion grièvement blessé ainsi que son convoyeur ont été admis aux urgences de l’hôpital militaire de Yaoundé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident », explique Louis Paul Motaze.

Cependant, le Ministre des Finances tient à rassurer les usagers, que cet accident qui survient en pleine période de paiement des salaires n’a pas entamé les activités de ce poste comptable du Trésor dont les diverses opérations se poursuivent normalement.