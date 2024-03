Cameroun : « C’est Paul Biya qui avait besoin de Kamto », Joseph Emmanuel Ateba

Le secrétaire à la communication du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) soutient que la nomination de Maurice Kamto au gouvernement est la preuve que c’est Paul Biya qui avait besoin de son actuel opposant.

Joseph Emmanuel Ateba déroule son argumentaire à ce propos dans un publication faite sur Facebook.

« C’est la présence de Maurice KAMTO qui donne du prestige à une structure et non l’inverse. Plusieurs fois j’ai entendu des gens dire que Maurice KAMTO est la fabrication de Paul BIYA parce qu’il l’aurait nommé Doyen d’université et ministre délégué. Je voudrais ici rappeler une fois pour toute qu’en acceptant les postes de nomination de Paul BIYA, c’est Maurice KAMTO qui faisait honneur à ce dernier et non l’inverse. C’est Paul BIYA qui avait besoin de KAMTO.

La notoriété de Maurice KAMTO par le fruit de son travail est largement supérieur à un petit poste nominatif. C’est pour cela que le Pr BAHEBECK a dit que c’est la présidence du Cameroun qui besoin de KAMTO car, ce sera un honneur pour notre pays d’avoir à sa tête un de ses fils les plus illustres. Il faut donc pas confondre Maurice KAMTO aux anonymes que Paul BIYA fabrique et qui deviennent par la suite ses créatures.

C’est absurde de penser que KAMTO puisse être la fabrication de BIYA alors qu’il était déjà tout ce qu’il est avant que BIYA ne le sollicite. Ce n’est que dans un pays où « on a écarté la norme pour normaliser l’écart » comme le disait le Pr Hubert MONO NDZANA que peut prospérer ce type de raisonnement. »