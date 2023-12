Cameroun : des cours d’alphabétisation pour les réfugiés 

Des réfugiés centrafricains installés dans la région de l’Est vient de recevoir leurs parchemins de fin de formation.

Installés dans des camps de réfugiés, ces ressortissants centrafricains n’ont pas toujours l’occasion de se frotter à un cadre scolaire. Leur déplacement est dû à leur décision d’échapper à la crise sécuritaire dévastatrice qui sévit en République centrafricaine. Réfugiés depuis près de dix ans au Cameroun, notamment dans la région de l’Est, ils ont bénéficié cette année d’une formation linguistique. Ces cours d’alphabétisation sont le résultat de l’opération « Food and Nutrition Cash Transfer Operation in Garoua-Boulai, Mandjou, Bétaré-Oya, Ngoura and Bertoua in the East Region ». PLAN Cameroun, une organisation non gouvernementale, met en œuvre le programme.

L’objectif du programme est de permettre aux bénéficiaires de devenir plus autonomes en apprenant à parler français, à utiliser les chiffres et à se servir facilement du téléphone. Ils pourront ainsi effectuer eux-mêmes leurs transactions dans les points de vente et éviter les fraudes.

Les participants de cette vague étaient majoritairement des femmes et ont été sélectionnés dans les sites pilotes de Mobe, Garoua-Boulai et Woumbou. Au final, 139 participants ont pu suivre la formation, dont 84 à Gado-Badzere.