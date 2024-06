Cameroun-Entrée Est de la ville de Douala : voici le niveau d’avancement des travaux

Pour l’heure, l’entreprise MAG SARL poursuit les travaux de mise en œuvre de la couche de base.

L’entreprise MAG SARL a repris les travaux routiers le long de l’itinéraire concerné par la phase 2 de l’aménagement de l’Entrée Est de la ville de Douala le 4 juin dernier après plusieurs jours d’interruption. Sur le terrain, elle se déploie à l’effet de poursuivre et achever les travaux de mise en œuvre de la couche de base.

Selon le ministère des travaux publics, l’avancement physique de ces travaux est estimé à 62% au 11 juin 2024, pour un avancement par tâche libellé comme suit : la pose des caniveaux dans le sens 1 est effective sur 8,670 ml et dans le sens 2 sur 8,090 ml. La couche de forme réalisée à date couvre 8,090 km dans le sens 1 et 7,520 ml dans le sens 2. Pour ce qui est de la couche de fondation déjà exécutée, l’on note que le linéaire achevé est de 7310 ml dans le sens 1 et de 4450 ml dans le sens 2.

Dans le sens 1, la couche de base en grave bitume est mise en œuvre sur 4520 ml et dans le sens 2 sur 720 ml. Avec les approvisionnements réalisés, l’entreprise MAG SARL prévoit d’accélérer ses prestations, ce dans le but de réduire les écarts entre l’avancement physique des travaux et le taux de consommation des délais.

Pour ce qui est du démarrage des ouvrages et des travaux sur les voies secondaires, il convient de relever que des échanges ont été amorcés dans le but de revaloriser le quota accordé aux entreprises locales, afin de permettre la prise en compte des contrats signés et le paiement des prestations y afférentes. Du reste, les entreprises concernées finalisent leurs projets d’exécution respectifs et vont démarrer les travaux, une fois cette contrainte d’ordre contractuel levée.