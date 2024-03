Cameroun : le rappeur américain Buzzy reprend la chanson de M. Nëy 

La chanson en featuring avec DJ Vado et intitulée 237, a trouvé du succès au pays de l’Oncle Sam.

237. C’est le titre de cette chanson de style afrobeat. Un cocktail d’instruments traditionnels africains mettant en valeur la culture camerounaise. C’est le single que M. Nëy et DJ Valdo ont récemment dévoilé au public. Le projet musical, produit par 237 Records, renonctre un succès qui va au-délà des frontières du Cameroun. Il figure parmi les sons utilisés dans le documentaire du rappeur américain Buzzy.

237 est une chansons pour jeune au rythme fun et dansant qui raconte l’histoire d’un coup de foudre pour une jeune femme lors d’une soirée. Ébloui par sa beauté, le jeune homme se sent obligé de l’inviter à danser. Et pour ce faire, il use de diverses stratégies pour la convaincre. Porté par l’artiste Mr Nëy, ce tube est le résultat d’un album musical que le chanteur prépare.

Âgé de 20 ans, M. Nëy a fait ses premiers pas dans la musique dans la ville de Bafoussam, région de l’Ouest. A l’école primaire comme au lycée, il était danseur et interprète lors d’événements extrascolaires tels que la journée du bilinguisme et le bal de fin d’année. En Form 1 (6e), il commence à écrire ses premiers textes et à se produire dans les kermesses de l’école. C’est en classe de Form 3 (4e) qu’il commence à envisager une carrière artistique. Il est encouragé par ses camarades de classe et le service culturel du Lycée Bilingue de Bafoussam.