Cameroun-MTN Elite : la marche vers le titre de champion continue

Ce 27 mars 2024, les clubs d’Elite One fouleront le gazon pour la deuxième journée des play-offs.

Les supporters de Douala auront droit à du beau jeu ce mercredi. Ce sera du côté du stade Mbappe Leppe. Les fans de football assisteront au duel entre le Stade Renard de Melong et le Canon de Yaoundé. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 14 heures. Deux heures plus tard, Coton Sport de Garoua affrontera Colombe Sportive de Dja et Lobo.

Des matchs se joueront également à la même heure au stade annexe de Bepanda avec Gazelle FA vs Victoria United (14h) et YOSA vs Dynamo de Douala (16h).

En tête du classement, Colombe mène la danse avec trois points. Ils sont suivis par Victoria United et YOSA.