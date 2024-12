Cameroun : pas d’augmentation des prix des carburants en 2025 selon le Minfi

Selon Louis Paul Motaze, ministre des Finances, la baisse des subventions n’entraînera pas une hausse des prix à la pompe.

Le gouvernement camerounais prévoit de nouvelles réductions des subventions conformément aux recommandations du Fonds monétaire international.

« … Il convient aussi de signaler que la dynamique de la baisse des subventions des prix des carburants à la pompe sera renforcée, celles-ci passant de 263 milliards de FCFA en 2024 à 15 milliards de FCFA » en 2025. Ceci ressort de l’exposé des motifs du projet de loi de finances 2025 que le gouvernement a soumis le 1er décembre en examen.

Concrètement, l’État envisage, une nouvelle fois, de réduire l’enveloppe de la subvention à la consommation des produits pétroliers au cours de l’année 2025, en la ramenant à seulement 15 milliards de FCFA, révélant ainsi une baisse de près de 250 milliards de FCFA par rapport à 2024, ceci réduirait la subvention de plus de 90 %.

Alors que les analyses supposent une hausse des prix des carburants en 2025, Louis Paul Motaze, ministre des Finances dit qu’il n’en est rien. « Je crois que beaucoup ont vu que le soutien c’est-à-dire la subvention pour les produits pétroliers baissent, et ils ne ont déduit que si elle baisse c’est parce qu’on va augmenter le prix du carburant à la pompe. Mais c’est faux! La subvention baisse parce que le prix sur le marché international baisse. Et c’est ça qui fait que, lorsque le prix à l’international baisse, il vient rejoindre un peu le prix à la pompe ici…nous ne voulons pas impacter le pouvoir d’achat des citoyens, on n’augmente pas le prix à la pompe… »; a expliqué le ministre des Finances.