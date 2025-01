Cameroun : Paul Biya reçoit les vœux de nouvel an le 10 janvier 2025

Le corps diplomatique et les corps constitués nationaux présentent les vœux de nouvel an au président de la République vendredi prochain.

10 jours après le début de l’année 2025, le chef de l’Etat, Paul Biya, va recevoir les vœux de nouvel an. Dans deux jours, le corps diplomatique présent à Yaoundé ainsi que les corps constitués nationaux vont converger au Palais de l’Unité. Ils vont participer aux traditionnelles cérémonies relatives à la présentation des vœux au premier camerounais.

Le programme des deux cérémonies prévoit le premier passage, celui du corps diplomatique entre 15h00 et 15h50. Il comprend aussi le discours du doyen du corps diplomatique sur l’état des relations internationales. Le second passage, celui des corps constitués nationaux suivra entre 16h00 et 16h45. Les détails du programme et les exigences vestimentaires à l’occasion desdites cérémonies sont contenus dans le document ci-après.