Cameroun-Route Douala-Bafoussam : une mission de la Banque islamique sur le terrain

Le responsable des opérations/infrastructures économiques, Alagi Basiru Gaye a conduit une mission de la Banque islamique de développement sur le terrain de l’axe lourd Douala-Bafoussam le 05 octobre 2024.

La descente sur le terrain avait pour but d’évaluer et de préparer les prochains projets routiers à mettre en œuvre. Pour cette mission, Alagi Basiru Gaye est accompagné d’Ibrahim Sirajo, spécialiste en gestion de projet et Marcel Romeo Issamba, responsable des achats sur le terrain.

Le Cameroun est en collaboration de la BID sur plusieurs projets routiers. En effet, les deux entités partagent l’élaboration d’un projet dénommé CMR1037 comportant la reconstruction de la route Douala-Bafoussam, et la construction des routes de désenclavement des bassins agro-pastoraux de Loum-Yabassi, Bafang-Nkondjock et Loum-Tombel-Kumba.

Cette mission fait suite à une première effectuée au mois de juillet 2024, où le financement de la construction d’un tronçon de 145 kilomètres de la route Ngatt-Febadi-Likok dans le corridor Batchenga-Ngaoundéré était en ligne de mire.

Avec deux sections, Ngatt-Febadi-Mambal-Tekel (68.4 km) et Tekel-Lewa-Louga-Likok (76.2 km) le projet de construction de la route Ngatt-Febadi-Likok fait partie intégrante du Programme I d’appui au secteur des transports.

S’agissant de la reconstruction de la Nationale 5, le projet fera partie de nouveaux projets de 2025 à 2027, notamment la reconstruction des routes Douala-Bafoussam et Douala-Yaoundé et la construction de la route Bafang-Nkondjock.