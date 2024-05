Cameroun : suspension de la compagnie de transport Men Travel

La sanction survient après deux cas d’accidents mortels à Yaoundé et sur l’axe Douala-Yaoundé, impliquant les bus appartenant à la compagnie.

La compagnie de transport interurbain Mel Travel est sous le coup de la sanction. Le ministre des Transports vient de la suspendre de toutes activités liées au transport routier. Pendant les dix prochains jours à compter du 30 mai 2024, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, exclut Men Travel, à titre conservatoire, de l’exploitation des services de transport routier interurbain. Au terme de cette période, « seuls les bus équipés de dispositif optimal de sécurisation des passagers seront autorisés à reprendre leurs activités ». Car les deux accidents seraient liés aux facteurs humains, relève le ministre.

Le membre du gouvernement suspend aussi les permis de conduire de deux chauffeurs. L’un appartient à Jean Ive Amougou Minkoulou et l’autre à Joseph Désiré Minko Mi Assum. Cette suspension est d’une durée d’un an. Les deux conducteurs ont été mis en cause dans les deux mortels impliquant deux bus de la compagnie Men Travel.

Le premier accident est survenu le 25 mai 2024 à Yaoundé, à la montée Collège de la Retraite. Ledit accident a entrainé la mort d’une personne. Le second accident a eu lieu le 27 mai dernier sur l’axe Douala-Yaoundé, au lieu-dit Ndoupe. Dans cet accident, une autre personne a perdu la vie, une hôtesse de la compagnie de voyage en l’occurrence. Suite à ces deux accidents et au regard des conséquences, le ministre des Transports invite tous les responsables des agences de voyages à faire installer le dispositif optimal de surveillance dans leurs bus.

La suspension de Men Travel survient quelques jours après celle de Socatur, impliqué d’ans un accident de la circulation ayant causé la mort de deux personnes à Douala.