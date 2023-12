Cameroun-Yaoundé 5 : le maire interdit l’élevage des porcs

L’autorité municipale rappelle aux contrevenants qu’ils s’exposent à plusieurs sanctions prévues par les lois.

L’élevage domestique des porcs en milieu urbain est interdit sur le territoire de la commune de Yaoundé 5è. Le maire de ladite commune, Augustin Bala, rappelle aux habitants des quartiers Essos, Nkolmesseng, Mfandena, Ngousso, Eleveur, Fougerolle et bien d’autres qu’ils ne doivent plus pratiquer cette activité dans les résidences ou entre les résidences comme certains en ont l’habitude. Désormais, il n’est possible d’élever des porcs en milieu urbain que sous conditions.

L’élevage peut être fait « à titre temporaire ». A cet effet, l’enclos doit être « situé à 25 mètres de toute habitation à la ronde ». Le constat pour déterminer cela est fait par le « service communal en charge de l’environnement », précise le maire dans une décision en date du 27 novembre 2023. Toute personne qui va à l’encontre de cette mesure s’expose à des sanctions. Celles-ci vont des amendes à la mise en fourrière des bêtes en passant par la saisie des porcs.

Par ailleurs, le maire donne un mois à compter du 27 novembre 2023 aux propriétaires de porcheries pour « mettre fin à cette activité dans leurs concession ». Le respect de cette décision et le suivi de sa mise en œuvre permettra à certains habitants de respirer l’air pur. Des porcheries mal entretenues sont à l’origine de mauvaises odeurs dans certains quartiers. Il est de même pour des espaces aménagés au sein des concessions pour l’élevage des poulets.