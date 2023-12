Crise anglophone au Cameroun : nouvelle attaque contre les forces de défense

Une embuscade tendue par des séparatistes dans la ville de Wum, région du Nord-Ouest a causé la mort de trois soldats et deux gendarmes.

A quelques jours du nouvel an, le pays a perdu ses fils qui servaient dans les forces de l’ordre, défendant et préservant l’intégrité du territoire. Cela s’est passé dans laville de Wum, région du Nord-Ouest du pays. Comme l’ont rapporté d’autres médias, trois soldats et deux gendarmes ont été la cible d’une attaque meurtrière. Ils ont été tués par des séparatistes ambazoniens alors qu’ils revenaient de Bamenda.

Pour l’instant, le gouvernement n’a pas réagi officiellement. Mais les réseaux sociaux et les diverses plateformes de propagande des groupes séparatistes ont diffusé des images choquantes de l’événement.