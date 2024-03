Douala Clean City : les autorités détruisent les étals installés illégalement

Une descente a été faite ce 07 mars 2024 sur l’itinéraire allant de l’avenue Amadou Ahidjo au Boulevard de l’Unité.

Le Gouverneur de la Région du Littoral, accompagné du Préfet et Sous-Préfet du département du Wouri, et du Maire de la Ville de Douala ; ont effectué une descente sur le terrain ce 07 mars 2024 dans le cadre du déploiement du « Programme Douala Clean City, It’s possible ! ».

« Durant la descente, ils ont également procédé à la destruction des étales et autres objets illégalement installés sur la chaussée et trottoirs situés sur l’itinéraire allant de l’avenue Amadou Ahidjo au Boulevard de l’Unité », a annoncé la Communauté urbaine de Douala (CUD).

Selon la communauté urbaine de Douala, le programme « Douala clean city It’s possible » vise à amener les populations à adopter « les bons gestes pour la propreté de la ville de Douala » et des comportements écoresponsables.

Aussi, le programme vise à préserver la santé des populations. Pour cela, il est interdit de jeter les déchets au sol. Plutôt il est conseillé de les jeter soit dans les bacs à ordures installées dans des coins des rues, soit de les garder sur soi jusqu’au prochain bac à ordures.

La note municipale étayant ceci a été signée en décembre 2023. Selon ledit document, des sanctions sont prévues pour les contrevenants, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales.

Ainsi toute personne coupable du fait devra s’acquitter d’une amende entre 10000 FCFA et 40 000 FCFA pour ceux qui jettent les ordures au sol, et à 25000 FCFA pour toute personne entrain de fouiller les sacs poubelles déposés dans les bacs à ordures.