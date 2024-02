Football : récap du week-end des lions en club

Les joueurs camerounais étaient en action ce week-end dans leurs différents clubs, certains gagnant et d’autres perdant.

Le duel entre Fabrice Ondoua et Stéphane Mbia lors du match Nîmes – Châteauroux s’annonçait passionnant. Mais les deux joueurs n’ont été aligné sur la feuille de match de leur club respectif. Un sort qu’a connu Régis Mughe qui était également absent du match Dunkerque – Valenciennes.

Manchester United se réjouit des performances d’André Onana. Le club continue de remporter des matchs avec son club. Le dernier en date est la victoire 2-1 contre Luton Town ce week-end. Son compatriote Léandre Tawamba, d’Al Akhoud, a quant à lui par un but splendide trompé le gardien sénégalais d’Ahhli SC, Edouard Mendy, lors d’une victoire 3-2 en Pro League saoudienne.

Un autre attaquant qui a vu son club s’imposer est Franck Magri, de Toulouse. Son club a battu l’AS Monaco 1-2 dans un match où il était titulaire. En Ligue 2 française, le camerounais Rodez où joue Wilitty Younoussa a battu Bastia 2-0. Elle a toutefois réussi à marquer deux fois. Face à Levante B, Raissa Mbappe a permis à Getafe femino de s’imposer en D3 espagnole.

En Italie, Zambo Anguissa et son club Napoli ont fait match nul 1-1 avec le Genoa. Toujours en Serie A, Jackson Tchatchoua et Hellas Verona ont tenu tête à la Juventus Turin (2-2). Clinton Njie a débuté au coup d’envoi et a joué 66 minutes lors du match nul 1-1 de Hatayspor contre Sivasspor.

Le meilleur joueur de la saison 2021-2022 de MTN Elite One, Souaibou Marou, a joué son premier match de la saison avec Orlando Pirates en Afrique du Sud. Le match s’est terminé par un score de 1-1 contre Mamelodi Sundowns. Le gardien de but Hugo Nyame évolue également dans le même championnat. Il a livré un match xxl lors du 0-0 de son club, Kaiser Chief, remportant le titre d’homme du match. Son club a également fait match nul. En revanche, Junior Jang Sunday a réussi à marquer un but pour Bijelo Brdo contre Orijent en deuxième division croate (2-2).

Faris Moumbagna et Jean Onana, titulaires à l’Olympique de Marseille, n’ont pu empêcher la victoire de Brest (1-0). Choupo Moting était également titulaire lors du match Bayern – Bochum (3-2). Son baptême du feu n’a pas été à la hauteur de ses espérances. Leonel Ateba, qui vient de partir pour l’USM Alger en Algérie, était titulaire ce week-end lors de la défaite 1-0 contre Khenchela. Cardiz B a également subi une défaite similaire en D3 espagnole malgré un but de Karl Etta Eyong à Marbella (3-1). Le Stade de Reims a également été battu 4-3 par l’AS Saint-Etienne, malgré un but de la Camerounaise Charlène Meyong.